الكويت 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعربت الكويت عن ترحيبها بالتوقيع على اتفاق السلام الذي تم أمس في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان.وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح صحفي اليوم بالجهود المقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب السودان في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق بما يسهم في وضع حد للقتال الدائر هناك ويكرس الأمن والاستقرار ويحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام الشامل.وأكد المصدر دعم الكويت للسودان في جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في كل أنحاء السودان وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في التنمية.// انتهى //17:22ت م0165