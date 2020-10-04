الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأطلقت فنتك السعودية بالتعاون مع (Flat6Labs)، برنامج مسرعة فنتك، الذي يهدف لدعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال وزيادة فرص الاستثمار، وذلك امتدادًا للجهود المبذولة في دعم وتمكين قطاع التقنية المالية في السعودية.ويعمل البرنامج من خلال منظومة فنتك السعودية وموارد (Flat6Labs) لتزويد ما يصل إلى عشرة شركات فنتك بأفضل الممارسات والموارد والأدوات التي يحتاجونها لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم القائمة على حلول التقنية المالية.ويمتد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر مكثفة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا وكفاءة الذين يظهرون إمكانات هائلة في قطاع التقنية المالية في المملكة، وسيوفر البرنامج أيضًا للشركات المُشاركة التعامل مع المستثمرين وكذلك توجيههم وإرشادهم وتدريبهم من قبل محترفين معروفين بمهارات استثنائية، كما ستمنح الشركات الفرصة لتعزيز مهاراتهم في طرح العروض الترويجية واستعراض حلولهم المبتكرة في الفعاليات الإقليمية والعالمية.وقالت مدير فنتك السعودية نجود المليك: "إن مسرعة فنتك تعد حدثًا مهم لفنتك السعودية , وقد شهدنا خلال العام الماضي ازديادًا في عدد شركات الفنتك في المملكة بواقع ثلاثة أضعاف، ونريد التزايد بأن يستمر ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا أن برنامج مسرعة فنتك سيزود رواد الأعمال بالمهارات الأساسية والدعم والوسائل التي يحتاجونها لتنمية أعمالهم في قطاع التقنية المالية في المملكة".فيما أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج (Flat6Labs) رامز الصيرفي , اهتمام البرنامج بإطلاق برنامج مسرعة فنتك بالتعاون مع فنتك السعودية، مع التحول الهائل في توجه السوق نحو حلول التقنية المالية والأنظمة المالية غير النقدية.وأُطلقت مبادرة فنتك السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وتسعى لدعم تطوير قطاع التنقية المالية في المملكة العربية السعودية.وتشهد السعودية نشأة قطاع مزدهر للتقنية المالية ومع ضوء تسارع وتيرة نمو القطاع، فبين عامي 2017 و2019، ازدادت قيمة معاملات التقنية المالية بمعدل يفوق 18% كل عام، لتصل بذلك إلى ما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ومن المتوقع أن تتجاوز قيم المعاملات في سوق التقنية المالية في المملكة 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.ويبدأ استقبال طلبات التقديم للبرنامج في تاريخ 30 سبتمبر ويستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر من خلال موقع فنتك السعودية (fintechsaudi.com) على أن تستوفي شركات الفنتك المتقدمة الشروط المتمثلة في أن تكون شركة فنتك ناشئة في مرحلة النمو مسجلة كشركة خاصة قد طورت حلولًا مبتكرة للتقنية المالية تُظهر اهتمامًا واضحًا بالسوق السعودي وقادرة على إحداث نقلة في القطاع، وأن يكون لديها نموذج أولي للحل المقدم مع نتائج واعدة للإصدارات التجريبية، مع وجود مستخدمين حاليين للحل المُجرب.// انتهى //17:22ت م0166