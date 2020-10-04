أبها 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسبحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، مع وفد من محافظة الأمواه يتقدمهم المحافظ علي العواشز، آلية تعزيز الخدمات البلدية المقدمة في المحافظة.ونُوقشت خلال اللقاء عدة محاور منها إمكانية زيادة الاعتمادات المالية لمشروعات البلدية، واحتياجات المواطنين،ومساحة نطاق خدمات البلدية.وأوضح الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وضعت لخدمة المواطن، مبينا أن هدف وخطط الأمانة أن تكون التنمية شاملةً ومتساويةً في كل المحافظات، وأن الأمانة والمجالس البلدية شركاء في خدمة المواطن.// انتهى //17:23ت م0169