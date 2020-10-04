القاهرة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت نحو 9ر3 مليار جنيه ليسجل 624.7 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11071.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42% مسجلاً 2014.27 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 % لينهي التعاملات عند مستوى 2921.76 نقطة.// انتهى //18:19ت م0176