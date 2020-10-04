عمّان 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15640 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و889 حالة محلية، مشيرًا إلى تسجيل 139 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5245 حالة، كما سُجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 101 حالة.// انتهى //18:21ت م0177