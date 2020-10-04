مكة المكرمة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية اليوم, جولات ميدانية على سوق السمك المركزي وسوق الخضار والفواكة بحي الكعكية بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامَّة.وأسفرت الجولات عن رصد بعض المُخالفات، ومُصادرة وإتلاف 94 كيلوجراماً من الأسماك غير صالحة للاستهلاك, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المُخالفين.كما نفذت جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه أسفر عنها ضبط 3 عمَّال يعملون دون توفر شهادات صحية، ورصد ملاحظة سوء تخزين المواد الغذائية، واتخذت الإجراءات النظامية على المباسط المُخالفة.فيما قامت الأمانة في نطاق بلدية المسفلة بحملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكَّاسة بمكة المكرمة في إطار جهودها لمُكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية والحد من انتشارها, أسفرت عن مُصادرة 30 مبسطاً و20 عربةً، وإتلاف 250 كيلوجراماً من الأسماك المتنوعة، إضافةً إلى إتلاف "طن" من الخضروات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما تم تنفيذ جولات رقابية على الباعة الجائلين المُخالفين ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية , وذلك في إطار الجهود للقضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية والحد من انتشارها ومصادرة 700 كيلوجرام من الخضروات والفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام؛ بعد التأكُد من صلاحيتها للاستهلاك.وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنَّ الجولات الميدانية مُستمرة، بهدف مُتابعة التقيُّد بالاشتراطات الصحية، ومتابعة المُخالفات والقضاء عليها، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.// انتهى //19:27ت م0181