الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم , المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث .وجرى خلال اللقاء الذي تمّ عبر الاتصال المرئي , التأكيد على دعم المملكة لجهوده للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن إضافةً الى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض .// انتهى //19:29ت م0182