سياسي / السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
الأحد 1442/2/17 هـ الموافق 2020/10/04 م واس
الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم , المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث .
وجرى خلال اللقاء الذي تمّ عبر الاتصال المرئي , التأكيد على دعم المملكة لجهوده للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن إضافةً الى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض .
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19:29ت م
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