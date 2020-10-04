الكويت 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في المطار الأميري مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.كما قدم سموه التعازي إلى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من شيوخ دولة الكويت.// انتهى //19:38ت م0183