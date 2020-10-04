موسكو 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زوغراب مناتساكانيان الوضع في منطقة نزاع ناغورني قرة باغ.وأعرف لافروف وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم عن قلق روسيا إزاء ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين, مؤكدًا ضرورة وقف اطلاق النار بأسرع وقت, والاستعداد لمساعدة الأطراف في إعادة عملية التسوية في ناغورني قرة باغ إلى المسار السياسي والدبلوماسي تحت رعاية الرؤساء المشاركين لـ "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووفقا للبيان المشترك للرؤساء الروسي والأمريكي والفرنسي.// انتهى //19:42ت م0184