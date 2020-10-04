سياسي / وزير الخارجية الروسي ونظيره الأرميني يناقشان هاتفيًا الوضع في منطقة نزاع ناغورني قرة باغ
الأحد 1442/2/17 هـ الموافق 2020/10/04 م واس
موسكو 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واس
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زوغراب مناتساكانيان الوضع في منطقة نزاع ناغورني قرة باغ.
وأعرف لافروف وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم عن قلق روسيا إزاء ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين, مؤكدًا ضرورة وقف اطلاق النار بأسرع وقت, والاستعداد لمساعدة الأطراف في إعادة عملية التسوية في ناغورني قرة باغ إلى المسار السياسي والدبلوماسي تحت رعاية الرؤساء المشاركين لـ "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووفقا للبيان المشترك للرؤساء الروسي والأمريكي والفرنسي.
// انتهى //
19:42ت م
0184