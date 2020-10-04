الباحة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسالتقى المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق محمد الشايق اليوم, مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس محمد بن حسن المعاوي, وذلك بمقر المحافظة.وجرى خلال اللقاء, بحث سبل تعزيز الشراكة بين فرعي الوزارتين في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن بحكمهم في مجال الإسكان التنموي فيما يحقق الطموح لتحقيق رؤية المملكة 2030م، كما تم بحث شراكة القطاع الثالث في تأسيس جمعيات خيرية متخصصه في الإسكان.//انتهى//19:48ت م0186