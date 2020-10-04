الجزائر 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وحسب الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 52136 حالة، منذ ظهوره في مارس الماضي في الجزائر.وأضاف فورار أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1760 حالة، مشيراً إلى أن 96 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 36578 حالة.// انتهى //19:55ت م0189