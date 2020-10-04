القاهرة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية وخاصة القطاع الطبي بالاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الرئيس السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وعدد من مسئولي القطاع الطبي، لمناقشة تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.وأشار السفير بسام راضي إلى أن الاجتماع استعرض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.//انتهى//20:09ت م0190