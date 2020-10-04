جدة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسدشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"، بتنظيمٍ من جمعية رعاية الأيتام بمحافظة جدة.وشملت المبادرة التدريب على المنصات الدراسية والتطبيقات والبرامج التعليمية، من خلال توزيع ٢٦٣٤ جهازاً تعليمياً و٢٣٠٠ شريحة بيانات، وتنفيذ برامج تدريبية لـ ١١٥٠ أسرة، ركزت على الآلية الصحيحة لاستخدام هذه المنصات.وأُطلقت خلال المبادرة هوية الجمعية، ونظام أثير الإلكتروني الشامل، الذي تتطلع الجمعية من خلاله إلى تحقيق التميز المؤسسي.من جانبه ثمّن مدير فرع الوزارة بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش، الجهود المبذولة من رئيس مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها، التي أسهمت في الإنطلاقة القوية للمبادرة، وجديتهم في الإعداد لها، الأمر الذي سيضمن لها النجاح بعون الله، لاسيما وأنها تحمل رسالة اجتماعية سامية، مستدلاً على ذلك بأهداف المبادرة المنشودة، وانعكاساتها الإيجابية على المستهدفين منها.// انتهى //21:44ت م0198