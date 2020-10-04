رفحاء 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بتوزيع 300 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية والمسجلين فيها، في لينة, وأعيوج, ورغوة, والحدقة, وقليب غنيم، ويستمر التوزيع على مدى عدة أيام، مع الأخذ بجميع الإجراءات و الاحتياطات الوقائية الصحية اللازمة، لافتاً إلى أنه يزداد عدد السِلال بعدد أفراد الأسرة، وتشمل السلال الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية المختلفة التي تحتاجها الأسرة، ضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها طوال العام.ودعت الجمعية أهل الخير والميسورين للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة التي تسكن في نطاق خدماتها.// انتهى //21:45ت م0199