الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم بالتعاون مع مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الأفلاج ، ندوة اجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، الذي يقام في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام .وأكد أستاذ المناهج بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الفهد ، أن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على رعاية كبار السن وإكرامهم، ومساعدتهم ، وأوجب ذلك الأمر تجاه الوالدين وهو ما تفرضه قيم الإسلام وتعاليمه ، مشيراً إلى أن رعاية المسنين في الإسلام عبادة وعمل نبيل ، وذلك لعظم منزلتهم في الإسلام ، وتقديرهم وحفظ حقوقهم والتحذير من التقصير في حقهم .وأبان الأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح الحربي ، أن مبادئ الحركة الكشفية تضمنت القيام بالواجب نحو الأخرين ، والقانون الكشفي الذي تضمنت بنوده أن يكون الكشاف نافعاً ، ومدلولات التحية الكشفية أشارت إلى أن يحترم الصغير الكبير ، والمشاركة المجتمعية كعنصر من عناصر الطريقة الكشفية ، وسرد العديد من المبادرات التي يقوم بها الكشافة تجاه تلك الفئة الغالية.وتناول المستشار والناقد في الصحافة والإعلام الدكتور صالح الورثان دور وسائل الإعلام تجاه تلك الشريحة وأهمية تفعيل قضاياها والتعريف بحقوقها ، وأن على وسائل الإعلام اتخاذ إجراءات وتدابير متعددة الأبعاد خدمة لهذه الشريحة التي قدمت للمجتمع الكثير .وتناول أستاذ القياس والتقويم المساعد بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العنزي مراحل تطور الإنسان ، والتغيرات المختلفة التي تترافق مع التقدم في السن من النواحي البيولوجية والذهنية والنفسية والاجتماعية ، وقضايا التكيف في الشيخوخة وعلاقتها بالشخصية ، والتغيرات التي تحصل على القدرات العقلية والجسمية ، وتطرق إلى بعض القضايا الهامة من مرحلة الشيخوخة .// انتهى //22:16ت م0202