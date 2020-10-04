ظهران الجنوب 17 صفر 1442 هـ الموافق04 أكتوبر 2020 م واستستعد بلدية محافظة ظهران الجنوب لإعادة تشغيل السوق القديم بالمحافظة، بعد وضع اللمسات الأخيرة على أعمال الرصف والإنارة للموقع.وأوضحت البلدية أنها تعمل حالياً على تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والشوارع، والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء وإعادة تأهيل الحدائق.بدورها تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.// انتهى //22:16ت م0203