رفحاء 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسبدأت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, بتوزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب و الطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك في مقر الجمعية بالقسم النسائي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان الفروان أن توزيع الحقائب المدرسية يأتي ضمن البرامج و المشاريع التي تنفذها الجمعية، وسيتم توزيع 300 حقيبة مدرسية على الطلاب و الطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية، و تحتوي الحقيبة على جميع المستلزمات المدرسية بدعم من صندوق سابك الخيري "بر".وقدم الفروان شكره وتقديره لصندوق سابك الخيري "بر" على دعمهم المتواصل، سائلاً الله لهم الأجر والثواب.// انتهى //22:16ت م0204