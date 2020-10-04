الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غد الاثنين باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات؛ وإعادة تصور المستقبل".وأوضح مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن المعلم يعد المحرك الرئيس والمؤثر لقيادة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن تعليم الرياض يتشرف بالاحتفاء بـ 62 ألف معلم ومعلمة، مبيناً أن الاحتفاء بيوم المعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في حمل رسالة التعليم بشكل عام وفي الأزمات بشكل خاص، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال والمساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.من جهته أوضح مساعد مدير عام تعليم بالرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة ستتشرف بالاحتفاء بيوم المعلم من خلال تخصيص كلمة لمدير عام التعليم تبث قبل انطلاق الحصة الأولى من يوم الاثنين القادم، وتخصيص جزء من الحصة الأولى من يوم الاثنين القادم لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم بما يواكب الظروف الحالية والمتمثلة بالتعليم عن بعد إضافة إلى تقديم مواد إعلامية واستثمار المنصات الإعلامية المختلفة لإبراز دور المعلم وتعزيز مكانته.// انتهى //22:19ت م0205