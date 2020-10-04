عام / الفريق الطبي لترامب يؤكد تحسن صحته وإمكانية عودته للبيت الأبيض
الأحد 1442/2/17 هـ الموافق 2020/10/04 م واس
واشنطن 17 صفر 1442 هـ الموافق 4 أكتوبر 2020 م واس
أكد الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بكوفيد 19، أن حالة ترامب تتحسن، حيث يتلقى العلاج في مستشفى والتر ريد الطبي العسكري، ويمكن أن يعود إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم غد الاثنين، حيث سيستمر علاجه.
وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور شون بي كونلي، في مؤتمر صحفي اليوم في المستشفى، أن الرئيس ترامب في حالة جيدة، ولم يصب بالحمى منذ يوم الجمعة.
// انتهى //
22:30ت م
0206