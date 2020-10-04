واشنطن 17 صفر 1442 هـ الموافق 4 أكتوبر 2020 م واسأكد الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بكوفيد 19، أن حالة ترامب تتحسن، حيث يتلقى العلاج في مستشفى والتر ريد الطبي العسكري، ويمكن أن يعود إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم غد الاثنين، حيث سيستمر علاجه.وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور شون بي كونلي، في مؤتمر صحفي اليوم في المستشفى، أن الرئيس ترامب في حالة جيدة، ولم يصب بالحمى منذ يوم الجمعة.// انتهى //22:30ت م0206