سكاكا 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسبدأت صحة الجوف في جميع منشآتها الصحية بتنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة, حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" ويقام في شهر أكتوبر من كل عام.وأوضحت صحة الجوف، أن مدينة سكاكا تكتسي اللون الوردي بالتعاون مع أمانة الجوف ، احتفاء بالشهر الوردي ، ودعوة للسيدات لإجراء الفحص المبكر للوقاية من السرطان #افحصي_الآن .وأشارت أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% - بإذن الله -.وبينت أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي ، مشيرةً إلى احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي ، من خلال اتباع عدد من النصائح، ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالما موغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث، وممارسة النشاط البدني مالا يقل عن 30 دقيقة يومياً، وتناول الغذاء الصحي الفني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .يذكر أن مواقع الفحص في مدينة سكاكا مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز ، ومستشفى دومة الجندل بمحافظة دومة ، ومستشفى طبرجل العام بمحافظة طبرجل .وتأتي هذه الحملة تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "صحة الجوف" للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة ،// انتهى //22:40ت م0207