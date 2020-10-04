الرياض 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسحقق الرامي مجدي نافع الميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب لمسافة 50متراً ضمن بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسهام، التي أقيمت منافساتها في نادي الخطوط السعودية بمدينة جدة، واختتمت أمس بمشاركة 42 رامياً، فيما جاء علي الشمراني ثانياً وهيثم صدقة ثالثاً.وانتزع محمد رسام ذهبية القوس الأولمبي 50متراً، وحل في الوصافة فايز الزهراني وفي المركز الثالث منذر إسماعيل، فيما جاء صلاح الشمراني أولاً في منافسات مسافة 70متراً وسلطان قشاش ثانياً.وفي منافسات 30متراً "أكبر من 17 سنة"، حل حسان المالكي أولاً ثم عبدالرحمن زقزوق في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الرامي محمد تركمان، فيما تمكن أحمد باناجة من خطف ذهبية القوس الأولمبي لمسافة 30متراً "أكبر من 17 سنة" بعد فوزه على عبدالرحمن الجهني الذي حل ثانياً، فيما جاء براء محمد في المركز الثالث.وشهد اليوم الأخير من البطولة منافسات مسافة 25 متراً التي جاء ترتيب الفائزين فيها كالتالي: محمد بحيري ويزن شحبر ويوسف إكرامي، على التوالي، في المراكز الثلاثة الأولى ، فيما تصدر عدي المالكي ترتيب مسافة 18متراً، وحل عبدالرحمن خالد ثانياً وإياد هاني ثالثاً، وفي منافسات 10أمتار حل فراس الكحلاني أولاً ثم جواد صالح ثانياً وثالثاً جواد عبدالغني.// انتهى //22:42ت م0208