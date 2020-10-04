أبها 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستطلق الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" مجموعة من البرامج والفعاليات للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمعلم، حيث تشارك الجمعية غداً بندوة علمية في الاحتفاء بهذه المناسبة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الملك خالد بعنوان "المعلم والأدوار المتجددة" يقدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي بحضور معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي،.وتشارك أيضًا عضوة مجلس إدارة الجمعية مريم خيري بورقة علمية في الاحتفاء بهذه المناسبة في الكلية الجامعية بالعارضة التابعة لجامعة جازان وعنوان الورقة "دور الجمعيات العلمية في التنمية المهنية للمعلم"الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت عدداً من المبادرات، أهمها مبادرة الشراكة مع عدد من الإدارات التعليمية على مستوى المملكة وتقديم إهداءات وأنشطة وفعاليات متنوعة.// انتهى //22:44ت م0210