جدة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسفتح ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي أبوابه أمام أبناء منطقة مكة المكرمة لوضع بصماتهم الإبداعية والرقمية ضمن موضوع الملتقى "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، عبر تقديم مبادرات وبرامج تخدم أهداف الملتقى لهذا العام، والتي تستهدف مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة، وتفعيل دور الأفعال لإكساب المهارات الحديثة.ويقدم الملتقى هذا العام والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، مجموعـة مـن الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة للأفراد وملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.وتأخذ الشروط العامة لجوائز الإبداع للمبادرات الفردية في الاعتبار أن تكون انطلاقة المشاركة من منطقة مكة المكرمة وارتباطها بشعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، وأن يكون المشارك أو أحد المشاركين على الأقل سعودي الجنسية، وجميع أعضاء الفريق مقيمين في مكة, كما يجوز اشتراك أكثر من شخص في العمل الواحد ويقتصر حضور البرنامج التدريبي على شخصين كحد أقصى.وتشترط الجائزة أن تتضمن المبادرة المقدمة إضافة معرفية تسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي وتعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة, كما تكون الأولوية للمتقدمين الذين لديهم ابتكار مسجل أو صدرت له براءة اختراع في مجال محدد أو تم إنتاج نموذج أولي لمنتجهم أو فكرتهم التقنية وأن يكون المنتج أو الفكرة من إنتاج المتقدم بطلب المشاركة الذي يتعهد بأن الفكرة ملك له وأنه راعي حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل المشاركة والموافقة عليها من قبل لجنة الفعاليات والبرامج بالملتقى في فترة التسجيل، ورفع التقارير من الجهة القائمة بالمبادرة على موقع " مبادرتي ".الجدير بالذكر أن الملتقى خلال موسمه الحالي يقدم مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي منها " جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية " وهي مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، و" جوائز الإبداع للمبادرات الفردية " مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى.وتتضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي " جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات "، والتي تهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، بحيث تشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة، أو وضع حلول لها أو استجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.// انتهى //22:45ت م0211