عـدن 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسرحبت اليمن بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في السودان والذي يمثل انجازاً تاريخياً وخطوةً هامةً نحو تحقيق السلام والاستقرار الذي ينشده الشعب السوداني.وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// اليوم تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب السوداني ودعمها ومساندتها للجهود الرامية للحفاظ على وحدة ترابه الوطني وتحقيق أمنه واستقراره وحماية مكتسباته الوطنية.// انتهى //23:55ت م0231