القاهرة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي على حساب ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد القاهرة في إطار الجولة الـ31 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز في أول مباراة تحت القيادة الفنية الجديدة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ارتفع رصيد الأهلي إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب علما بأنه توج بالدوري المصري، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 52 نقطة في المركز الرابع.//انتهى//23:58ت م0233