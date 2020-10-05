طرابلس 17 صفر 1442 هـ الموافق 4 أكتوبر 2020 م واسأصدر وفدا النواب والدولة الليبيان المشاركان في حوارات بوزنيقة في المغرب بياناً مشتركاً بعد اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية التي تأجلت أكثر من مرة.وجاء في البيان المشترك أن اللقاء الأول ضمن الجولة الثانية تم في جو توافقي وبالأخص حول معايير اختيار المناصب السيادية الـ7 المدرجة ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر عام 2015.وأُعلن من خلال البيان، الذي صدر لوسائل الإعلام الليبية أن وفدي مجلسي النواب والدولة توصلا في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية، وقد أكد على هذه النقطة عضو مجلس النواب عصام الجهاني حين قال إن هناك تفاهمات بنسبة 90 في المئة.وأكد وفدا النواب والدولة مواصلة عقد المشاورات والمباحثات الرسمية إلى حين التوصل إلى تفاهمات مرضية للطرفين، ابتداءً من وضع المعايير وانتهاءً باختيار الأسماء التي ستكون من الأقاليم الثلاثة، وهي مرحلة لن تكون سهلة كون أن مسألة الأسماء هي من أكثر المسائل تعقيداً، وهذا ما شهدت عليه التجربة خلال الأعوام السابقة.// انتهى //00:27ت م0235