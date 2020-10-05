لندن 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق ساوثهامبتون على ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين دون رد ، خلال مواجهتهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، ليحقق بذلك فوزه الثاني بالمسابقة.سجل هدفي اللقاء المالي موسى دجينيبو في الدقيقة 41 ، قبل أن يضيف الإسباني أوريول روميو فيدال الهدف الثاني عند الدقيقة 69 .وبهذه النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر ، في حين تجمد رصيد وست بروميتش عند نقطة واحدة في المركز الـ17 .ويتصدر إيفرتون ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 12 نقطة ، يليه ليستر سيتي في الوصافة بتسع نقاط بعد خسارته اليوم بثلاثية نظيفة من وست هام يونايتد.// انتهى //00:54ت م0236