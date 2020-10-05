لندن 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق أرسنال على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف اليوم ، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدفي أرسنال بوكايو ساكا عند الدقيقة 61 ، ونيكولاس بيبي في الدقيقة 64 ، في حين سجل هدف شيفيلد اللاعب ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 84 .وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال لـ 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا ، فيما تجمد شيفيلد دون رصيد من النقاط في المركز التاسع عشر.// انتهى //00:54ت م0237