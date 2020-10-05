مدريد 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستعادل برشلونة مع ضيفه إشبيلية 1-1، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.واكتفى الفريق البرشلوني بنقطة واحدة أمام بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المنصرم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس متقدمًا على منافسه في مباراة اليوم بفارق الأهداف فقط.افتتح الضيوف التسجيل عن طريق الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة (8)، قبل أن يرد البرازيلي فيليبي كوتينيو بهدف التعادل لبرشلونة بعد دقيقتين بتمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى عند الدقيقة (10).// انتهى //00:54ت م0238