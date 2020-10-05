لندن 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستغلب توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة قوامها 6-1 ، اليوم ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ومنح برونو فيرنانديس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء ، لكن رد توتنهام جاء قويًّا بتسجيل 6 أهداف تناوب على تسجيلها تانغي ندومبيلي في الدقيقة 4 ، سون هيونغ مين في الدقيقتين 7-37 ، وهاري كاين عند الدقيقتين 30-79 ، وسيرج أورييه في الدقيقة 51.وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام لـ7 نقاط في المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //00:55ت م0240