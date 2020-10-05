مدريد 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واستغلب أوساسونا على ضيفه سيلتا فيغو، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب أل سادار، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.وسجل لأصحاب الأرض، كل من فاكوندو رونكاليا في الدقيقة (23)، وجوناثان كاييري عند الدقيقة (76).وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أوساسونا إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط بالمركز الـ13 بترتيب المنافسة.// انتهى //01:13ت م0242