جيبوتي 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسلقي ثمانية مهاجرين على الأقل حفتهم، وفقدان 12 آخرين، بعد أن أرغمهم مهربون على النزول من سفينة كانوا على متنها قبالة سواحل جيبوتي.وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم، أن المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة وعددهم 34 إثيوبيًا، يعتقد أنهم كانوا يحاولون العودة إلى القرن الأفريقي بعد فشلهم في الوصول إلى اليمن.وأضافت المنظمة أن الناجين وعددهم 14 يتلقون العلاج الطبي في جيبوتي.// انتهى //02:19ت م0245