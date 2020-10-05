رام الله 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسقال تقرير حقوقي: إن مواطنين فلسطينيين اثنين استشهدا، وأصيب ستون آخرون بجروح، واعتقل نحو 320 فلسطينيا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر سبتمبر المنصرم.وأضاف مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، أن حكومة الاحتلال صادقت على إقامة 1540 وحدة استيطانية جديدة، واستولت على (17) موقعاً في قلب مدينة الخليل تتضمن نحو (3807) دونمات، خلال الفترة ذاتها.وأشار التقرير إلى أن آليات الاحتلال هدمت خلال شهر أيلول المنصرم (84) بيتاً ومنشأة، منها (33) بيتاً ومسكناً، و(51) منشأة زراعية وحيوانية وخدمية وتجارية.وبين أن عصابات المستوطنين نفذت (63) اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة (14) مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة حامل، إضافة إلى اقتلاع وتدمير (545) شجرة مثمرة، وقتل (9) رؤوس من الماشية.//انتهى//02:29ت م0248