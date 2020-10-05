القاهرة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 108 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 81 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و 5981 حالة وفاة.//اانتهى//02:31ت م0249