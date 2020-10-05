كيب تاون 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 اكتوبر 2020 م واسأعادت جمهورية جنوب أفريقيا العمل بالتأشيرات المجانية للمسافرين من عدد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد تعليقها خلال شهر مارس الماضي، ضمن إطار تطبيق إغلاق صارم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الداخلية في جنوب افريقيا اليوم، أن التأشيرات ستكون متاحة مرة أخرى للزوار من فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وإيران، والولايات المتحدة.وأضاف البيان أن المسافرين الدوليين سيتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار سلبية من مرض كوفيد-19، لا تزيد الفترة على إجرائه أكثر من 72 ساعة، أو الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.تمثل الإعفاءات التي تأتي بعد أيام فقط من إعادة فتح الحدود أمام المسافرين من دول أفريقية أخرى، تخفيفاً آخر لحالة الإغلاق التام، في محاولة لإعادة تنشيط النمو الاقتصادي الذي ضربته الجائحة بشدة.// انتهى //02:33ت م0250