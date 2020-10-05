ابوجا 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأعلنت سلطات نيجيريا، أنه سيتم إعادة فتح المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية في البلاد ابتداء من 12 أكتوبر الجاري، وذلك إثر تراجع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.وكانت نيجيريا قد أغلقت مدارسها خلال شهر مارس الماضي، إثر انتشار فيروس كورونا، وأعلنت السلطات شهر سبتمبر الماضي إعادة فتح الأقسام التي يحضر طلابها لشهادات.وتراجع المعدل اليومي للإصابات في نيجيريا من 700 كانت تسجل في يوليو وأغسطس إلى 200 إصابة في الوقت الحالي.// انتهى //03:09ت م0251