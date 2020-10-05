برازافيل 17 صفر 1442هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا،ماتشيديسو مويتي،أنه يتعين على الدول الأفريقية إعطاء الأولوية لسلامة كبار السن،الذين لديهم قابلية أعلى للإصابة بمرض فيروس كورونا عن باقي المجموعات السكانية.وأضافت مويتي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، أن كبار السن يواجهون الخطر الأعلى من المرض الشديد أو الوفاة بسبب (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه ينبغي للتدخلات الهادفة إلى احتواء المرض إيلاء اهتمام خاص بالنسبة لكبار السن.وأوضحت أنه في أفريقيا توفى أكثر من 17 ألف شخص من الذين تخطت أعمارهم 55 عامًا بكورونا، وهو ما يمثل أكثر من 50% من وفيات المرض في المنطقة.وأعلنت عن وجود أكثر من 54 مليون شخص تتجاوز أعمارهم 60 عامًا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهو ما يمثل نسبة 5 % من كبار السن بالعالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصول عدد كبار السن في منطقة الصحراء الكبرى إلى 67 مليون شخص بحلول 2025 .// انتهى //03:15ت م0252