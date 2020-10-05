برلين 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق​​​.وأشار المعهد إلى تعافي حوالي 264 ألف مريض بعد شفائهم .// انتهى //07:18ت م0006