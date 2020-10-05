عام / ألمانيا تسجل 1382 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" والإجمالي يتجاوز الـ300 ألفا
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
برلين 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق.
وأشار المعهد إلى تعافي حوالي 264 ألف مريض بعد شفائهم .
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