طوكيو 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستراجعت وتيرة انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال سبتمبر الماضي بعد تحسن مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.وبحسب أحدث تقارير "جيبون بنك" الياباني الصادرة اليوم الاثنين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 6ر46 نقطة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسباب مقابل 45 نقطة خلال أغسطس الماضي.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.// انتهى //07:24ت م0007