الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم.موافقة ملكية بتوحيد رموز الطوارئ بالقطاعات الصحية.أمير الرياض يعزي في الشيخ صباح الصباح.أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف.أمير الباحة يبحث المشروعاتِ والخِدْماتِ الصحيةَ بالمنطقة.حوكمة الاتصالات الإدارية بإمارة نجران.أمير الكويت يستقبل الأمراء المعزين في وفاة الشيخ صباح.المملكة تواصل السيطرة على كوفيد- 19 وتسجل 390 إصابة جديدة."العدل": 29 ألف عملية عبر "الموثق" في 30 يوماًتفعيل الرد الآلي بالشؤون الإسلامية لخدمة المعتمرين.تقبل الله منكم.بحث حوثي لتكرار كارثة مرفأ بيروت.البرهان: لا رجعة للحرب ولا حياد عن طريق السلام.أذربيجان تستهدف مدنيين في قرة باغ.مفاجأة أكتوبر.. وحظوظ ترمب.كورونا يهدد المناظرات الرئاسية الأميركية وتضارب تصريحات حول إصابة ترمب.// يتبع //07:26ت م0008