وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( رعاية متكاملة ) : بدأ آلاف المعتمرين من المواطنين والمقيمين بها أمس مناسكهم ، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف تدريجيًا، ووفق التنظيم الخاص والنسب المحددة، بما يسهم في تحقيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة التي هيأتها الأجهزة المعنية، ضمن السياق العام للضوابط الوقائية التي تطبقها المملكة والتي تعكس الحرص التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، في أنموذج رائد حظي بتقدير دولي ممثلا في منظمة الصحة العالمية.وأضافت: أن وأيضا تعكس الخطة المتدرجة لتنظيم العمرة التقييم الدقيق والهادف ، والتخطيط الحصيف في إدارة الحشود طبقا لمتطلبات كل مرحلة وصولا إلى السماح كاملا بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وفق الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.وختمت :إن العناية بالحرمين الشريفين وبهذا المستوى من الاستعدادات الوقائية والتطهير والتعقيم على مدار الساعة وبإمكانات كبيرة وعشرات الآلاف من الطاقة البشرية لكافة مجالات الخدمة وتوفير أفضل سبل الرعاية ، تترجم تفاني المملكة الدائم في مسؤولياتها العظيمة التي شرفها الله تعالى بخدمة الإسلام والمسلمين، ودائما وأبدا تكرس امكاناتها وطاقاتها لأداء شرف المسؤولية بكل الفخر والاعتزاز.// يتبع //07:26ت م0010