وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إنجاز للمرأة السعودية) : تمضي استراتيجية التنمية الكبرى في المملكة إلى الأمام بخطوات ثابتة، لأنها ببساطة تقوم على أسس راسخة تحاكي المستقبل بكل متغيراته وتحولاته واستحقاقاته حتى مفاجآته. فرؤية المملكة 2030 وفرت كل الأدوات اللازمة لهذه التنمية، والأهم أنها قدمت الآليات الضرورية للبناء الاقتصادي والاجتماعي.وأضافت أن هذه "الرؤية" حصدت في الواقع إشادات واسعة من جهات عالمية، وعززت من وضعية السعودية كدولة محورية على الساحتين الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفسر حرص المؤسسات الدولية في كل القطاعات تقريبا، على أن تكون لها حصة في "ورشة" العمل الهائلة التي تشهدها البلاد منذ إطلاق "رؤية المملكة" حتى اليوم.وبينت :ومن هنا يمكننا فهم إشادة كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي حققته السعودية على صعيد توظيف النساء، خصوصا أنه في ظرف عامين فقط حدث ارتفاع كبير في نسبة السعوديات اللاتي يعملن أو يسعين إلى الحصول على عمل في كل القطاعات الموجودة على الساحة المحلية في المملكة. وفي الفترة الماضية، فتحت كل الأبواب أمام التوظيف في السعودية، سواء بشكل مباشر أو عبر توطين الوظائف في عديد من القطاعات.وأردفت أن التوطين أسهم إلى حد كبير في إدخال المرأة السعودية إلى سوق العمل، إلى جانب توفير الوظائف الملائمة لها، ولا سيما في ظل مخرجات التعليم والتأهيل التي حققت هي الأخرى تقدما كبيرا في الأعوام القليلة الماضية. فكل أفراد المجتمع له الحق في الوصول إلى أدوات التعليم والتأهيل بما يرفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الأدوات والقوة أيضا.وبينت أن الجهات المعنية في المملكة أتبعت في الفترة الماضية نظام ربط التعاقدات مع المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، بضرورة توفير التدريب اللازم للكوادر السعودية في كل المجالات.وأبانت :ولذلك، فقد أسهمت شراكات على مستوى عالمي في إدخال شرائح من النساء العاملات إلى سوق العمل، وبالنظر إلى طبيعة أدائهن، فإنهن حققن نجاحات كبيرة في مجال تخصصاتهن. كل هذا يتم عبر سلسلة من القوانين والقرارات التي اتخذتها القيادة العليا في مجال التشغيل، وفي مقدمتها بالطبع التشريعات التي وضعت ضد التمييز في أماكن العمل بين الجنسين، بما في ذلك نطاق الأجور على أساس نوع الجنس أو السن، أو غيرهما من العوامل ذات الصلة المباشرة. وعلى هذا الأساس، كانت النتائج جيدة بل مبهرة في كثير من المواقع على الساحة السعودية.وأوضحت :وفي الوقت الذي لا تزال بعض الدول بما فيها دول متقدمة تشهد فوارق بين الجنسين في ساحات العمل، تقدمت السعودية في هذا المجال، وحققت قفزات نوعية. فالتوظيف وفق رؤية المملكة 2030 لا يستثني أحدا، وهو يخضع في النهاية إلى المعايير العملية، إلى جانب التشريعات التي صدرت لإتمام عملية الدمج في سوق العمل لكل شرائح المجتمع السعودي.وختمت: ولذلك جاءت إشادة صندوق النقد الدولي بهذه الخطوات المتقدمة على الساحة في المملكة، لتعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف في الأساس استكمال بناء اقتصاد وطني سعودي مستدام، وإلى العدالة الاجتماعية الضرورية، يضاف إلى ذلك الاستفادة إلى آخر مدى من القدرات التي توفرها المرأة العاملة، خصوصا في ظل حراك تأهيلي وتعليمي، يطرح مخرجات على أعلى قدر من النوعية. إنها تنمية شاملة تختص بالمستقبل كما تهتم بالحاضر في السعودية.// يتبع //07:27ت م0011