وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود مستديمة.. ومصلحة أمة) : جهود المملـكة الـعربية الـسعودية في خدمة الحرمين الشريفين، ومن قصدهما حاجًا أو معتمرًا أو زائرًا، أمر يجد أهمية ورعاية الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» .وأضافت أن وفود المعتمرين التي وصلت إلـى المملكة لأداء مناسك الـعمرة، بعد صدور الموافقة الـكريمة علـى عودة الـعمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق «اعتمرنا» للراغبين في أداء العمرة.وقالت: ما قامت وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الصحة، برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين، وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة إلـى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات وتقديم كامل الخدمات بكل سرعة وإتقان، وما وفرته الـنقابة الـعامة لـلـسيارات من مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين في كل من موقف كدي لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحتين الجنوبية والغربية المقابلتَين لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف «بن داوود» لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحتَين الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.وأردفت:وكذلـك ما نوّه به المعتمرون من مُختلـف الجنسيّات بالـقرار الحكيم والمُبارك لـتحقيق المقاصد الـشرعية، وإشادتهم بالـدور الـكبير الـذي تواصل المملـكة تقديمه لضيوف الرحمن من خلال هذه الموافقة الكريمة للحفاظ على صحّة قاصدي بيت الله الحرام، والـتي تؤكّد حرص حكومة القيادة الرشيدة على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلاميّة للحد من تفشّي فيروس كورونا.وختمت:فهذه التفاصيل الآنفة الذكر ترسم ملامح ذلك المشهد المتكامل عبر التاريخ من حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف الـرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لضمان ذلـك، مهما بلغ سقف التحديات أو تواتر من ظروف استثنائية، في ثبات لنهج راسخ لهذه البلاد المباركة يتعزز في واقع قدرتها على التعامل مع إحدى أكثر الأزمات خطورة على صحة البشرية في التاريخ الحديث، ودلالة أخرى على ريادة المملكة في كل ما يصب في مصلحة العالم الإسلامي بشكل خاص والبشرية كافة./ انتهى //07:27ت م0012