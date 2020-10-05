العارضة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستنظم الكلية الجامعية بمحافظة العارضة التابعة لجامعة جازان " عن بعد " يوم غد الثلاثاء ، فعاليات ملتقى " دور المعلم في أوقات الأزمات وتصور مستقبل التعليم" ، وذلك ضمن الفعاليات التي تنفذها الكلية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.ويهدف الملتقى للإسهام في تحقيق رؤية المملكة "2030" لتطوير التعليم ، وبحث التحديات التي تواجه المعلم في الوضع الراهن والمستقبلي ، والإسهام في وضع تصور لترقية دور المعلم لمواكبة التحول الرقمي في مجال التعليم بما يتماشى والأنظمة التقليدية والحديثة للتعليم ، من خلال العديد من المحاور وحلقات النقاش واستعراض تجارب المعلمين في هذا المجال.//انتهى //07:48ت م0013