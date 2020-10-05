عام / الكلية الجامعية بالعارضة تنظم ملتقى حول "دور المعلم في أوقات الأزمات " الثلاثاء
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
العارضة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
تنظم الكلية الجامعية بمحافظة العارضة التابعة لجامعة جازان " عن بعد " يوم غد الثلاثاء ، فعاليات ملتقى " دور المعلم في أوقات الأزمات وتصور مستقبل التعليم" ، وذلك ضمن الفعاليات التي تنفذها الكلية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
ويهدف الملتقى للإسهام في تحقيق رؤية المملكة "2030" لتطوير التعليم ، وبحث التحديات التي تواجه المعلم في الوضع الراهن والمستقبلي ، والإسهام في وضع تصور لترقية دور المعلم لمواكبة التحول الرقمي في مجال التعليم بما يتماشى والأنظمة التقليدية والحديثة للتعليم ، من خلال العديد من المحاور وحلقات النقاش واستعراض تجارب المعلمين في هذا المجال.
//انتهى //
07:48ت م
0013