عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
المدينة المنورة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 اكتوبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات العيص, وبدر, ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً .
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