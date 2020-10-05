المدينة المنورة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 اكتوبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات العيص, وبدر, ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً .//انتهى//08:42ت م0014