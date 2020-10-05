مكة المكرمة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماته لضيوف بيت الله الحرام من "المعتمرين" بعد صدور الموافقة الكريمة بإعادة فتح العمرة تدريجياً في ظل جائحة كورونا من خلال تجهيز المواقيت ومساجد المنطقة المركزية والعمل ضمن خطة إستراتيجية من فرع الوزارة في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضح مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري بتجهيز جميع المواقيت التابعة لمنطقة مكة المكرمة بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق (البروتكولات) الاحترازية، و منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين المعتمرين داخل المسجد ومجمع دورات المياه وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع المعتمرين داخل المساجد بوضع ملصقات التباعد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر .وأفاد الخامري بالانتهاء من صيانة المرافق العامة للمواقيت ونظافة وتعقيم دورات المياه ومتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي المعتمر نُسكه بكل يسر وطمأنينة، لافتاً أن الفرع كثف الجولات الميدانية للمهندسين والمراقبين والمراقبات للوقوف على الخدمات ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل والاستعدادات قبل وصول المعتمرين، وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية لجميع المواقيت.// انتهى //10:08ت م0031