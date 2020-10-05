نيامي 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر في القصر الرئاسي بنيامي، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتقديرهما لمواقف جمهورية النيجر في كافة القضايا التي تهم المملكة.كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //10:25ت م0032