حفر الباطن 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة حفر الباطن مبادرة بعنوان "امش 90" في مسابقة المشي, ضمن برامج الجامعة وفعالياتها الجامعية المتنوعة، التي شارك فيها عدد من الطلبة وأفراد المجتمع.وشهدت المسابقة، توزيع عدد من الجوائز على الفائزين، بعد أن قطع المشاركين مسافة 90 كيلومترا أو أكثر خلال فترة المسابقة البالغة 30 يومًا، من خلال التسجيل وتحميل تطبيق (adidasrunning) والانضمام لمجموعة " امش 90 " في التطبيق.// انتهى //10:30ت م0033