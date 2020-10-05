نيامي 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، معالي وزير العدل وزير خارجية النيجر بالنيابة مارو أمادو، والوزيرة المفوضة لدى وزارة خارجية النيجر المكلفة بالتكامل الأفريقي أتاكا زهرت أبو بكر، وذلك بمقر وزارة الخارجية في نيامي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوافق الرؤى حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.// انتهى //10:39ت م0036