الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأبرمت المدينة الطبية وكلية التمريض بجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم لدعم وتقوية فرص التعاون المتبادل والسعي للرفع من مستوى الرعاية الصحية في المملكة.وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة جامعة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي حرص واهتمام المدينة الطبية في دعم وتعزيز مشاركتها المجتمعية، ونقل معرفتها للمؤسسات الوطنية كافة، منوّهاً بامتلاك المدينة الطبية بجامعة الملك سعود للبنية التحتية والقدرات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية العالية في المجال الصحي والأكاديمي التي ستساهم - بإذن الله - في دعم مخرجات كلية التمريض والمؤسسات الوطنية.من جانبها أشارت عميد كلية التمريض الدكتورة مي بنت محمد الراشد إلى حرص الكلية على بناء شراكة إستراتيجية فعالة بينها وبين القطاعات الحكومية التي تخدم أهداف الجامعة وتعود بالنفع على طلاب وطالبات الكلية.وبيّنت أن جامعة الملك سعود تُعد الجامعة الرائدة في الشراكة المجتمعية وتولي اهتماماً كبيراً بالشأن الصحي وتوفير البنى التحتية والإمكانات التقنية والقدرات البشرية بكفاءة عالية لدعم وتدريب وتأهيل طلاب الكليات الصحية عموماً والتمريض خصوصا للرفع من مستوى الرعاية الصحية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأضافت أن الهدف من توقيع الاتفاقية مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، هو المشاركة في التدريب الإكلينيكي في مجال التمريض لجميع المراحل، إضافة إلى مرحلة الامتياز والمشاركة في تصميم وتطوير البرامج المتخصصة في التمريض وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة والاستفادة من الخبرات الاستشارية في مجال التمريض والسماح لكل طرف بالاستفادة من إمكانات الطرف الآخر وفقا للأنظمة المعمول بها في جامعة الملك سعود، كما ستمكن منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الممارسة الإكلينيكية في المدينة الطبية واستقطاب خريجي التمريض للعمل في المدينة الطبية وتخصيص نسبة من الطاقة الاستيعابية للمدينة لتدريب طلبة البكالوريوس وإتاحة معامل المحاكاة المتطورة لتدريب الطلاب ومنسوبي الكلية، وذلك للرفع من مستوى المخرجات الإكلينيكية وتدريب منسوبي المدينة ممن التحقوا بالدراسة في برامج الكلية والتعاون مع الكلية لتصميم وتقويم البرامج التدريبية والإكلينيكية للمتدربين.// انتهى //10:45ت م0038